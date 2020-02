Samsung Galaxy Note 20: è già tempo di rumors, si inizia dal display

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi Galaxy S20, che verranno svelati il prossimo 11 febbraio ma arriveranno sul mercato solo dalla seconda settimana di marzo, si inizia già a parlare del futuro Samsung Galaxy Note 20, prossimo top di gamma coreano atteso al debutto nel corso del prossimo mese di agosto.

I primi rumors sul nuovo Samsung Galaxy Note 20 riguardano il display. Secondo l’insider Ice universe, infatti, il nuovo top di gamma utilizzerà una nuova tecnologia per gestire i 120 Hz di refresh rate del display. Al momento, le informazioni sulla questione sono ancora poche ma il Note 20 potrebbe essere in grado di gestire la risoluzione QHD anche con un refresh rate elevatissimo.

I futuro Galaxy S20, infatti, potranno contare su di un pannello a 120 Hz ma con risoluzione bloccata al Full HD+. La nuova tecnologia per l’ottimizzazione del refresh rate in arrivo con il nuovo Samsung Galaxy Note 20 potrebbe garantire a Samsung di realizzare un nuovo passo in avanti per quanto riguarda il display.

Per ora, chiaramente, è ancora molto presto per entrare nei dettagli del progetto Note 20. Il prossimo appuntamento, come sottolineato in precedenza, è fissato per il prossimo 11 febbraio in occasione del debutto dei nuovi Galaxy S20. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.