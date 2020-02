Lin Bin, presidente di Xiaomi, ha confermato sui social cinesi che l’obiettivo dell’azienda è di lanciare a breve il suo primo smartphone con SoC Snapdragon 865, il nuovo SoC top di gamma di Qualcomm che garantisce anche l’accesso al 5G. Xiaomi sarà la prima azienda a lanciare uno smartphone con Snapdragon 865 sul mercato, precedendo Samsung che presenterà i nuovi Galaxy S20 il prossimo 11 febbraio ma avvierà le vendite dei suoi nuovi top di gamma nel corso della seconda settimana di marzo.

Le dichiarazioni di Lin Bin confermano, quindi, che i nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro arriveranno sul mercato già nel corso del mese di febbraio o, al massimo, ad inizio marzo. I due nuovi smartphone saranno presentati in streaming (l’evento di lancio è stato cancellato a causa del Coronavirus) e debutteranno inizialmente in Cina. Successivamente, i nuovi Mi 10 e Mi 10 Pro arriveranno anche in Europa con prezzi molto elevati, stando alle ultime indiscrezioni.

Ricordiamo che Xiaomi ha in programma anche il lancio del nuovo Redmi K30 Pro con Snapdragon 865. Lo smartphone, nuovo top di gamma del brand Redmi, dovrebbe debuttare a marzo e potrebbe poi arrivare sul mercato anche con il marchio Poco che ha appena lanciato in India il nuovo Poco X2 utilizzando come base di partenza il Redmi K30.