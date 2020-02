Nuove offerte Vodafone: ecco le “operator attack” di febbraio 2020

Con il mese di febbraio iniziato da pochi giorni, Vodafone ha aggiornato la sua gamma di offerte “operator attack”, ovvero tariffe speciali attivabili solo in negozio e solo da chi richiede la portabilità del numero da specifici operatori. A partire da questo mese sarà possibile attivare Vodafone Special Unlimited al costo di 7 Euro al mese.

Questa tariffa ha minuti ed SMS illimitati e 50 GB al mese ed è disponibile per i clienti Iliad e per chi passa a Vodafone da un operatore virtuale (con l’esclusione di LycaMobile, ho. Mobile, Kena Mobile e Coopvoce). L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 Euro con 5 Euro di credito.

Per i clienti Kena Mobile e Lycamobile è possibile attivare Special Minuti 50 GB che include minuti illimitati e 50 GB al costo di 9,99 Euro al mese e con attivazione di 12,01 Euro (anche in questo caso c’è da considerare il costo della SIM). Per i clienti Tre, invece, è possibile attivare Special Minuti 20 GB con minuti illimitati e 20 GB a 12 Euro al mese. La stessa offerta è disponibile a 19 Euro al mese per chi attiva un nuovo numero o passa da un altro operatore.

A 14,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente) c’è Vodafone Up (attivabile da tutti, anche senza portabilità) che offre minuti illimitati, 10 GB al mese e navigazione illimitata su app social e chat.