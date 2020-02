Nuovi dettagli sulla Super Charge Turbo di Xiaomi (ricarica rapida a 100 W)

Probabilmente non è un caso che, qualche ora dopo l’annuncio da parte di Nubia riguardo ai lavori su una tecnologia di ricarica rapida a 80 W (clicca qui per saperne di più), Xiaomi sia tornata alla carica fornendo nuovi dettagli sulla Super Charge Turbo. I più attenti di voi ricorderanno che il colosso cinese ha cominciato a parlarne qualche mese fa, lasciando trapelare anche alcuni dettagli tecnici, uno su tutti quello del wattaggio a 100 W che consentirebbe ad una batteria di 4.000 mAh di passare dallo 0 al 100% in appena 17 minuti.

Oggi il numero uno di Xiaomi, Lu Weibing, ha fornito alcuni interessanti retroscena su quelle che sono state le principali difficoltà avute dal team di sviluppo in questi mesi. Il presidente ha fatto così cenno non solo all’architettura della batteria (diversa da quelle “solite”) e all’aspetto relativo alla sicurezza (le altri componenti elettroniche devono essere necessariamente “isolate” di fronte ad una potenza di ricarica così elevate), ma anche ad un problema più impellente come la perdita dell’effettiva capacità della batteria. In altre parole, una ricarica così veloce porta anche ad una riduzione della capacità, stimata attorno al 20%.

Gli altri punti su cui ha lavorato Xiaomi sono state l’affidabilità (rendere la tecnologia duratura nel tempo è ovviamente un obiettivo primario) e la compatibilità su uno stesso device con la ricarica wireless. Ad oggi non sappiamo se è cominciata la produzione di massa delle componenti necessarie alla Super Charge Turbo: vedremo se nelle prossime settimane spunteranno nuovi dettagli sulle tempistiche.