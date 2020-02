Nokia 1.3: il nuovo Android Go debutterà al MWC 2020, ecco le specifiche

In occasione della prossima edizione del Mobile World Congress 2020, al via tra poche settimane, il marchio Nokia presenterà il nuovo Nokia 8.2 5G, smartphone destinato a diventare uno dei device 5G più economici sul mercato, e l’economico Nokia 5.2, dispositivo che andrà ad occupare la fascia di mercato tra i 150 ed i 200 Euro.

In rampa di lancio c’è anche il nuovo Nokia 1.3. Si tratta di un nuovo Android Go che verrà presentato al MWC 2020 ed arriverà sul mercato europeo nel corso dei prossimi mesi. Le prime informazioni sul progetto confermano la presenza di un display da 6 pollici, probabilmente con risoluzione HD+ e notch a goccia, e di un SoC MediaTek (l’esatto modello per ora non è noto).

A completare il comparto tecnico del nuovo Nokia 1.3 troveremo 1 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno oltre ad una batteria da ben 4.000 mAh. Lo smartphone avrà anche una camera posteriore da 8 Megapixel ed una camera anteriore da 5 Megapixel. Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Nokia 1.3 dovrebbe costare meno di 100 Euro.

Per ora non ci resta che attendere l’arrivo di nuove informazioni sul futuro Nokia 1.3 e su tutte le altre novità Nokia in arrivo nel corso delle prossime settimane, in parallelo all’evento di presentazione del Mobile World Congress.