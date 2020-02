La crescita degli smartphone 5G nel 2020 arriverà al +1000%

Strategy Analytics ha pubblicato un interessante report in cui viene analizzato il mercato degli smartphone con supporto al 5G in questo 2020. Le previsioni, al netto delle difficoltà che sorgeranno in questo primo semestre dell’anno a causa del coronavirus, sono decisamente confortanti: la nota società di ricerca ha previsto una crescita delle spedizioni pari addirittura al 1000%.

Più nello specifico vale la pena ricordare che nel 2019 sono stati venduti 19 milioni di smartphone con possibilità di connessione 5G, ci cui 13,6 milioni soltanto da Huawei (6,9) e Samsung (6,7). La situazione nel 2020 cambierà radicalmente, considerato che sono attese ben 199 milioni di spedizioni in tutto il mondo.

I margini i crescita sono comunque ancora importanti anche per i prossimi anni. La fonte in questione sottolinea che si passerà da una media di 1 device con supporto al 5G ogni 100 smartphone venduti nel 2019, ad un totale di 15 ogni 100 che dovrebbe essere registrato quest’anno. Non solo: nel 2020, 9 dispositivi 5G su 10 saranno concentrati unicamente in Cina, Corea del Sud, Giappone, USA e Germania, ulteriore testimonianza che diversi paesi non sono ancora pronti ad accogliere del tutto la nuova tecnologia. In particolare il riferimento va ad India e Indonesia che saranno capaci di cambiare radicalmente i numeri sopracitati nel corso dei prossimi due anni.