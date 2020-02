Huawei presenterà il 24 febbraio il nuovo SoC Kirin 820 con supporto 5G

Tra pochi giorni, per la precisione il prossimo 24 febbraio, ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo Kirin 820. Si tratta di un nuovo SoC che verrà montato dai mid-range di Huawei e Honor in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Stando alle prime informazioni, il nuovo Kirin 820 sarà realizzato con processo produttivo a 6 Nm da TSMC e integrerà il supporto al 5G. Grazie al nuovo SoC, quindi, Huawei inonderà il mercato di smartphone di fascia media con supporto 5G che dovrebbero arrivare nei negozi cinesi già in primavera in attesa di capire se la questione legata al ban USA permetterà a Huawei di tornare a commercializzare smartphone in Europa.

Al momento, le informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo Kirin 820 sono limitatissime. Il SoC potrebbe adottare i core Cortex A77 ma non ci sono stanziali conferme in merito. Secondo le prime ipotesi, il nuovo Kirin 820 dovrebbe debuttare sulla nuova gamma di smartphone Nova di Huawei e sul futuro Honor 10X, device in arrivo nei prossimi mesi.

Maggiori dettagli sul futuro SoC della casa cinese arriveranno, in ogni caso, solo nei prossimi giorni. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il prossimo 24 febbraio. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo chipset.