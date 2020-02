Sony: il nuovo top di gamma sarà presentato tra pochi giorni

Dopo la cancellazione del Mobile World Congress 2020, a causa del Coronavirus, Sony ha dovuto rivedere i suoi piani ed ha scelto di presentare online, in diretta streaming, il suo nuovo top di gamma in arrivo sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Il device, che dovrebbe chiamarsi Sony Xperia 1.1 oppure Sony Xperia 5 Plus (al momento non c’è ancora una conferma ufficiale), sarà svelato in diretta streaming tramite un evento trasmesso da YouTube il prossimo 24 febbraio. Il nuovo top di gamma nipponico sarà poi sul mercato a partire dalla prossima primavera.

Ricordiamo che il nuovo Xperia 1.1 (per ora utilizzeremo questo nome) potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà supportato da almeno 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di storage interno. Il device potrà contare su di un display in 21:9 con pannello OLED e risoluzione 4K. Lato software ci sarà naturalmente il sistema operativo Android 10.

Ricordiamo che nei giorni scorsi la casa nipponica ha già svelato il nuovo entry level Xperia L4, uno degli smartphone che avrebbe dovuto fare il suo debutto in pubblico proprio in occasione del Mobile World Congress. Appuntamento al 24 febbraio per tutti gli aggiornamenti sul nuovo top di gamma della casa nipponica.