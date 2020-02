LG V50 ThinQ, parte l’aggiornamento ad Android 10!

Gran bella notizia per tutti coloro che possiedono un LG V50 ThinQ: il top di gamma dell’azienda coreana, lanciato la scorsa estate, sta infatti cominciando a ricevere il tanto sospirato aggiornamento ad Android 10.

E’ importante sottolineare sin da subito che il roll out è globale ed è quindi disponibile anche sui modelli italiani: nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica via OTA, basterà recarsi nel Centro Aggiornamenti per verificare manualmente la presenza dell’upgrade. Si tratta, peraltro, di un aggiornamento che va ben oltre quello “standard” che porta tutte le novità dell’ultima versione del robottino verde.

La nuova LG UX 9.0 è stata infatti “rivoluzionata” in diversi aspetti, a cominciare da una disposizione differente dei menu e una fruizione diversa delle opzioni contestuali. Non solo: dalla Modalità Notte attivabile di default alle nuove gesture, passando per la modalità multi-tasking e la sezione dedicata al benessere digitale, le nuove funzionalità sono davvero tante e variegate. Il tutto senza dimenticare anche la possibilità di attivare la modalità d’uso ad una mano e la modalità desktop che consente di collegare LG V50 ThinQ ad una tv o ad un monitor tramite HDMI.

