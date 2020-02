Redmi K30 Pro in un primo render “ufficioso”

Torna a farsi vivo Redmi K30 Pro, l’attesissimo top di gamma del brand cinese atteso per inizio primavera. Lo smartphone, come molti di voi ricorderanno, aveva già lasciato tracce di sé, quantomeno per ciò che riguarda la scheda tecnica; oggi, però, arriva da SlashLeaks quello che può essere definito come il suo primo render “ufficioso”.

Al di là della colorazione viola, comunque di grande impatto, sono due i dettagli che catturano maggiormente l’attenzione: il primo è relativo alla fotocamera anteriore pop-up (niente doppio foro sul display, dunque), l’altro è il modulo fotografico posteriore “bombato” (ormai è una caratteristica della serie) con all’interno tre sensori fotografici. Interessante anche il riferimento esplicito al supporto al 5G.

Ricordiamo che Redmi K30 Pro è atteso con a bordo una super-batteria da 4.700 mAh in grado tra l’altro di supportare la ricarica rapida a 33 W. Non è tutto: il futuro top di gamma vanterà anche lo Snapdragon 865 di Qualcomm, con configurazioni minime che partiranno da 8 GB di memoria RAM. Nessun dubbio su Android 10, mentre il già citato comparto fotografico sarà “capitanato” da un sensore principale Sony IMX686 con risoluzione da 64 MP. A chiudere il cerchio, almeno per il momento, anche il display con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Insomma, davvero tanta roba.