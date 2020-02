Samsung Galaxy A71 5G, nuovi dettagli sulla scheda tecnica

A poco più di un mese dal lancio della versione “standard” (arrivata poi in Italia a fine gennaio), Samsung Galaxy A71 sarà presto proposto in una nuova versione con supporto allo standard di connettività 5G. Della novità si vociferava ormai da qualche settimana, oggi arriva una conferma (anche se ovviamente non ufficiale) da GeekBench.

La nota piattaforma di benchmarking ha infatti in database un test effettuato proprio sul futuro Samsung Galaxy A71 5G evidenziando subito un’importante cambiamento nella dotazione hardware. Il SoC, infatti, non sarà lo stesso del predecessore: lo Snapdragon 730 non supporta alcun modem 5G e, di conseguenza, l’azienda coreana avrebbe optato per un Exynos 980.

E’ una scelta che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, soprattutto se si pensa alla disponibilità dello Snapdragon 765G per la connessione in 5G, ma tutto sommato il SoC proprietario può essere considerato come uno dei più affidabili nella fascia media del mercato. Non è tutto: dalle indicazioni del benchmark in questione ci sarebbe anche un quantitativo di memoria RAM pari a 8 GB.

Non sono ancora arrivate indicazioni concrete su quello che potrebbe essere il periodo di lancio del Samsung Galaxy A71 5G: probabile che ad inizio primavera ne sapremo qualcosa in più.