Huawei Mate 30 Pro, disponibile un nuovo aggiornamento in Italia

Buone notizie per i possessori italiani di Huawei Mate 30 Pro: il recente top di gamma, infatti, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento anche nel nostro paese. Andiamo a scoprirne i dettagli tecnici e, soprattutto, le novità che porta con sé.

Il nuovo update su Huawei Mate 30 Pro è caratterizzato dalla build 10.0.0.193 con peso che supera di poco i 600 MB. Si tratta quindi di un aggiornamento rilevante e la conferma la si ha dando un’occhiata al changelog ufficiale. In tal senso l’unica “delusione”, se così si può chiamare, è la presenza delle patch di sicurezza Android aggiornate soltanto allo scorso mese di dicembre 2019.

Si segnala invece un miglioramento della qualità degli scatti fotografici in alcuni scenari: è un dettaglio da non sottovalutare considerato che la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro è considerata tra le migliori in assoluto sul mercato (clicca qui per saperne di più). Non solo: viene migliorata la sensibilità del touch in modalità gaming, così come la stabilità della connessione WiFi. Risolti poi alcuni problemi nella modalità “multi-schermo” che di fatto unisce smartphone e tablet.

L'aggiornamento è disponibile sia tramite l'app HiCare sia seguendo il percorso "Impostazioni-Sistema e aggiornamenti-Aggiornamento software".