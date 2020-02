LG V60 ThinQ non sarà a Barcellona ma avrà comunque l’attenzione degli appassionati

Per questioni di sicurezza, legate al Coronavirus, LG ha deciso di saltare il tradizionale appuntamento al Mobile World Congress di Barcellona. Una mezza delusione per gli appassionati che speravano di vedere dal vivo, durante la rassegna catalana, il nuovo LG V60 ThinQ.

Il futuro top di gamma dell’azienda coreana oggi è stato oggetto delle attenzioni di Evan Blass che ha rivelato alcuni particolari decisamente interessanti sulla scheda tecnica del device. Il noto leaker ha condiviso anche alcune immagini che troverete in basso: facile ipotizzare, comunque, che la scocca trasparente è utilizzata solo in questo caso per evidenziare alcuni dettagli hardware.

Tra di questi spiccano di certo i 4 microfoni, mentre si può notare anche la fotocamera frontale che potrebbe essere all’interno di un notch a goccia o di un foro sul display. Spicca anche la presenza del jack audio da 3.5 mm (quasi una rarità di questi tempi, almeno per quanto riguarda i top di gamma), mentre viene segnalata anche una batteria con capacità da 5.000 mAh.

E, a proposito di fotocamera, non può non essere sottolineata anche la presenza di una quad-cam posteriore su LG V60 ThinQ, la cui configurazione – però – non è stata ancora rivelata neppure dal sempre puntuale @evleaks.

