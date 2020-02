Motorola One Action comincia a ricevere Android 10

Motorola da tempo ha optato per versioni praticamente stock di Android sui suoi smartphone (i cosiddetti Android One), un aspetto tenuto sempre più in considerazione dagli utenti che puntano a ricevere aggiornamenti tempestivi. Motorola One Action non fa eccezione e sta cominciando a ricevere Android 10: una buonissima notizia, considerato che in quella particolare fascia di mercato non sono tantissimi gli smartphone che possono dire di aver ricevuto il tanto sospirato major update.

Per il momento l’aggiornamento è segnalato in Russia, dove il firmware QSB30.62-19 – stando al changelog ufficiale – è accompagnato anche dalle patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2019 (uno sforzo in più, in questo caso, ce lo saremmo aspettato). E’ comunque facile ipotizzare che nel giro di poche settimane il roll out possa interessare anche i modelli in circolazione in Italia.

Motorola One Action, per chi non lo sapesse, si presenta con un display da 6.3″ in Full HD+ e in 21:9; gira su un Exynos 9609 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno e vanta su una tripla fotocamera posteriore, mentre la batteria è da 3.500 mAh.

Una scheda tecnica interessante considerato anche il prezzo con cui Motorola One Action è attualmente in vendita su Amazon. Ecco il link: Motorola One Action, Display CinemaVision 6.3" FHD+, 128 GB Espandibili, Tripla fotocamera con Action Cam dedicata (12MP+16MP+5MP), Dual Sim, Android 9 Pie - Blue Denim