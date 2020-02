Moto G Stylus è ufficiale, ecco il mid-range col pennino

Non solo Moto G8 Power (qui troverete la scheda tecnica completa): oggi Motorola ha ufficializzato anche il Moto G Stylus, medio gamma che ha nel pennino la sua particolarità più rilevante e che, almeno in un primo momento, sarà esclusiva del mercato statunitense. Il device era già apparso in alcuni render, confermati in pieno dal materiale che ha diffuso la casa alata oggi.

Moto G Stylus è dotato di un display IPS Max Vision da 6.4 pollici, con risoluzione in Full HD+ e rapporto screen to body che raggiunge l’89%. Anche in questo caso c’è uno Snapdragon 665 a bordo con 4 GB di memoria RAM, cresce invece la quantità di memoria fisica che sale a 128 GB (sempre espandibili tramite micro SD). Il comparto connettività è identico a quello del Moto G8 Power, mentre cambia la composizione della quad cam posteriore.

Il sensore principale è da 48 MP (tecnologia Quad Pixel) ed è stavolta accompagnato da un grandangolare da 16 MP (angolo di visione da 117 gradi), un sensore per le Macro da 2 MP e un ToF. La fotocamera anteriore si ferma invece a 16 MP. La batteria di Moto G Stylus è da 4.000 mAh, c’è il supporto alla ricarica a 10 W. Presente Android 10 out of the box.

Moto G Stylus arriverà inizialmente negli USA, ad inizio primavera, nella colorazione Mystic Indigo ad un prezzo di 299,99 dollari.