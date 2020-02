Nuovi dettagli (e che dettagli…) su Oppo Find X2

Oppo Find X2 continua a far parlare di sé visto che le novità che emergono tutti i giorni stanno delineando un quadro decisamente entusiasmante per il futuro top di gamma dell’azienda cinese. Negli ultimi giorni sono emersi ulteriori dettagli, in particolare relativi al display (ufficiali visto che sono stati svelati da Brian Shen), che fanno ulteriormente salire l’hype.

Oppo Find X2 arriverà con uno schermo dotato di risoluzione pari a 3326 x 1871 pixel; Shen (anche se un po’ impropriamente) fa riferimento ad un “3K”. Non solo: sarà presente anche la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, un dettaglio sempre più ricercato dai top di gamma più celebrati sul mercato.

Tale display, inoltre, sarà un OLED con formato “waterfall” e avrà la possibilità di riprodurre 1 miliardo di colori con un rapporto di contrasto pari a 500.000:1. Numeri pazzeschi che, stando ai primi test trapelati, non dovrebbero neppure pesare più di tanto sull’autonomia del device; sarà probabilmente questo uno dei punti su cui Oppo si giocherà le sue migliori carte.

Non va dimenticato anche il comparto fotografico che caratterizzerà Oppo Find X2. Probabile la presenza di una tripla cam posteriore con questa configurazione: sensore principale da 48 MP (Sony IMX689), Sony IMX586 come sensore secondario e teleobiettivo da 5 MP con zoom ibrido 13x. Non male, vero?