Realme X50 Pro 5G: ecco la data di presentazione e le specifiche

Dopo la cancellazione del Mobile World Congress 2020, Realme ha scelto quale sarà la nuova data di presentazione del top di gamma Realme X50 Pro 5G. Lo smartphone sarà svelato, in via ufficiale, in occasione di un evento in programma il prossimo 24 di febbraio. La presentazione si svolgerà a Madrid e sarà quindi trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo.

Il nuovo Realme X50 Pro 5G dovrebbe poi arrivare sul mercato europeo nel corso del mese di marzo. Al momento non ci sono ancora dettagli in merito al prezzo di vendita che, in ogni caso, sarà particolarmente contenuto considerando quelle che saranno le specifiche tecniche dello smartphone.

Il nuovo top di gamma di Realme potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage (si partirà probabilmente da 8/128 GB). Da notare anche la presenza del supporto alla ricarica rapida a 65 W, elemento già confermato in via ufficiale dall’azienda. Al momento, non è nota quella che sarà la capacità della batteria.

Lato software troveremo Android 10. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo Realme X50 Pro 5G arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane e sull’effettivo debutto sul mercato europeo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.