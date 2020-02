WindTre prepara un brand low cost per sfidare Iliad, ecco i primi dettagli

In casa WindTre si lavora da tempo alla fusione dei due marchi Wind e Tre che, nel corso del prossimo futuro, dovrebbero diventare un unico brand con l’obiettivo di sfidare ad armi pari Vodafone e TIM. Nello stesso tempo, ci sarà l’arrivo di un nuovo brand low cost con cui il gruppo WindTre punterà a sfidare Iliad e i “finti virtuali” ho. Mobile e Kena Mobile, di proprietà rispettivamente di Vodafone e TIM.

Secondo le prime indiscrezioni diffuse oggi da Mondomobileweb, il brand low cost di WindTre si chiamerà Very Mobile. Il nuovo brand derivante dalla fusione di Wind e Tre potrebbe chiamarsi WTre oppure potrebbe adottare una denominazione completamente inedita.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile debutto del nuovo brand low cost di WindTre per fine febbraio o per il mese di marzo. Al momento non ci sono conferme in merito alla data ed è, quindi, probabile che sarà necessario attendere ancora qualche mese prima dell’effettivo debutto.

Da notare che, per ora, non si conoscono ancora i dettagli delle offerte di Very Mobile e delle strategie commerciali di WindTre. Possiamo ipotizzare (ma ripetiamo non ci sono conferme) che Very Mobile proporrà un 4G con velocità limitata come avviene con ho. e Kena.