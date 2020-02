Samsung Galaxy A70 comincia a ricevere Android 10 (e One UI 2.0)

Anche Samsung Galaxy A70 si unisce alla lista di smartphone che hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 10: da qualche ora, infatti, l’ultima versione stabile del robottino verde è in fase di roll out in alcuni paesi, tra cui l’Ucraina.

I primi feedback parlano della versione software A705FNXXU5BTB9 con un peso complessivo che arriva a 2,06 GB. E’ opportuno ricordare che l’aggiornamento ad Android 10 anche nel caso del Samsung Galaxy A70 comporta l’arrivo della nuova interfaccia proprietaria, la One UI 2.0, oltre a tutta una serie di novità che abbiamo avuto modo di segnalare più volte negli ultimi mesi: dalla dark mode attivabile di default alla migliorata gestione della privacy, passando per la Focus mode e le immancabili nuove gesture per la navigazione.

Il quadro è poi completato dalla presenza delle più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a questo mese di febbraio. Dobbiamo inoltre sottolineare che, stando alle tempistiche comunicate dalla stessa azienda coreana sul finire dello scorso anno, Samsung Galaxy A70 avrebbe dovuto ricevere il suo major update soltanto ad aprile: insomma, non è difficile immaginare che il roll out proceda più lentamente del solito in questo caso e che per vedere coinvolti anche i modelli italiani bisognerà attendere qualche settimana.

