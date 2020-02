OnePlus 7T Pro: bene ma non benissimo nella recensione di Dxomark

In queste ore, Dxomark ha diffuso la sua recensione relativa al comparto fotografico dell’ottimo OnePlus 7T Pro, uno degli smartphone più apprezzati tra i top di gamma Android della seconda metà dello scorso anno. Il device ha ottenuto un punteggio complessivo di 114 punti, registrando un risultato praticamente identico rispetto a quello registrato dall’OnePlus 7 Pro presentato qualche mese prima e dotato di un hardware molto simile.

Dxomark ha assegnato un punteggio di 122 punti nelle foto e 96 punti nei video all’OnePlus 7T Pro che, come punteggio complessivo, risulta dietro a diversi top di gamma attualmente sul mercato. La classifica del popolare magazine specializzato nell’analisi del comparto fotografico degli smartphone vede in testa lo Xiaomi Mi 10 Pro con un punteggio di 124 punti. Sul podio poi ci sono il Huawei Mate 30 Pro 5G e l’Honor V30 Pro, rispettivamente con 123 e 122 punti.

Il comparto fotografico, per quanto di ottimo livello, non rappresenta quindi il punto di forza del 7T Pro e, soprattutto, non può essere considerato come un elemento in grado di spingere l’utente ad effettuare il cambio dal 7 Pro presentato poco meno di un anno fa. Staremo a vedere come verranno giudicati i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro che arriveranno sul mercato nel corso della prossima primavera.

Se volete dare un’occhiata alla recensione completa di Dxomark dell’OnePls 7T Pro potete cliccare sul link che trovate in fonte.