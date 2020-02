Xiaomi Mi 10 Lite compare in alcuni render

A qualche giorno di distanza dalla presentazione di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, spuntano i primi render anche del presunto Xiaomi Mi 10 Lite. Si tratta della versione europea dello smartphone che in Cina verrà lanciato col nome di Xiaomi Mi CC10: sono già diverse le indicazioni che possono essere ricavate dall’immagine che troverete in alto e che si aggiungono ai rumors sulla scheda tecnica che già circolavano da qualche giorno.

Xiaomi Mi 10 Lite si presenterà così con un ampio display caratterizzato da un foro nell’angolo in alto a sinistra e dall’ottimizzazione ben riuscita delle cornici frontali. Particolarmente interessante il modulo fotografico sulla scocca posteriore: si tratta di una sorta di oblò, con all’interno ben 4 sensori disposti circolarmente e di colore nero, con un contrasto evidente rispetto alla colorazione gradiente di questo modello. Molto interessante.

Insomma, viene completato un quadro generale che dovrebbe essere poi segnato dalla presenza di uno Snapdragon 765G di Qualcomm, con supporto alla connettività 5G, accompagnato da due possibili tagli sia di memoria RAM (6 e 8 GB) che di storage interno (64 o 128 GB). Insomma uno scenario che comincia a farsi interessante e che, nel caso in cui il prezzo non dovesse schizzare verso l’alto come accaduto coi “fratelli maggiori”, potrebbe far replicare il successo ottenuto dal Mi 9 Lite (in vendita qui: Xiaomi Mi 9 Lite RAM 6GB ROM 64GB 48MP AI tripla camera 6.39" Versión globaleBlu) lo scorso anno.