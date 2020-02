Samsung Galaxy Buds+, tutte le specifiche e confronto col modello attuale

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Buds+, la nuova generazione degli auricolari true wireless che il produttore coreano presenterà nel corso dell’evento Unpacked previsto il prossimo 11 febbraio. A fornire un quadro generale su quello che c’è da aspettarsi è Evan Blass che fa di più e confronta le specifiche tecniche previste con quelle del modello attualmente in commercio e lanciato lo scorso anno.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in altre occasioni, sul piano estetico le differenze saranno minime. Il passo in avanti, corposo e significativo visto che si parla di una caratteristica fondamentale per un indossabile, si registrerà con la batteria.

La capacità passa da 58 a 85 mAh negli auricolari, da 252 a 270 mAh nel case di ricarica wireless. Nella tabella in alto troverete anche le previsioni di durata a seconda dell’utilizzo ma è interessante sottolineare anche il miglioramento previsto nella fase di ricarica su Samsung Galaxy Buds+: con 3 minuti si garantisce un’autonomia di un’ora. Non male.

Non mancheranno miglioramenti anche a livello della qualità audio (un altoparlante in più), mentre verrà aggiunto anche un ulteriore microfono esterno alle due cuffiette. Da segnalare anche il lancio dell’app per iOS, così come le nuove colorazioni previste: blu, rossa, bianca e nera.

