Samsung Galaxy S20: nuovi dettagli sulla gestione del refresh rate del display

La nuova gamma Samsung Galaxy S20 può contare su display AMOLED in grado di spingersi sino a 120 Hz di refresh rate massimo (con risoluzione impostata sul Full HD+ e non su QHD+). Questa nuova funzionalità è in grado di trasmettere maggiore fluidità di utilizzo e sarà sicuramente molto apprezzata dagli utenti.

In attesa del debutto commerciale dei nuovi Samsung Galaxy S20, iniziano ad arrivare le prime informazioni sulla gestione del refresh rate del display dei nuovi Samsung Galaxy S20. Secondo quanto riportato da Sammobile, infatti, la frequenza di aggiornamento del display viene automaticamente impostata a 60 Hz in alcune condizioni di utilizzo.

Quando la temperatura della batteria dello smartphone raggiunge i 42 gradi centigradi oppure quando il livello di carica è pari o inferiore al 5%, il display dei nuovi Samsung Galaxy S20 verrà automaticamente portato a 60 Hz in modo da incrementare l’autonomia e ridurre la temperatura di un componente chiave come la batteria. Alcune app, come l’app Camera o Google Maps, vengono avviate direttamente a 60 Hz.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy S20 sono già disponibili in preordine su Amazon con consegne previste per l’inizio del prossimo mese di marzo. Ecco i link per l’acquisto.