iPhone 9: svelata la data di presentazione

Come abbiamo visto nella giornata di ieri, il nuovo iPhone 9 non subirà ritardi di produzione a causa del Coronavirus. Lo smartphone dovrebbe essere pronto per il debutto commerciale nel corso della prossima primavera. In attesa di capire quale sarà l’effettiva data di uscita del nuovo iPhone 9 (o iPhone SE 2), emergono online in queste ore le prime conferme sulla data di presentazione.

Apple dovrebbe presentare il suo nuovo entry level in occasione di un evento stampa in programma il prossimo 31 marzo. Se tale data sarà confermata, lo smartphone potrebbe essere disponibile su tutti i principali mercati internazionali nel corso del successivo mese di aprile confermando quindi l’assenza di ritardi legati a possibili problemi di produzione causati dal Coronavirus in Cina.

Resta da capire quale sarà il prezzo del nuovo iPhone 9. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo base di circa 500 Euro diventando così il nuovo entry level della gamma di Cupertino. Ricordiamo che iPhone 9 potrà contare sul SoC Apple A13 Bionic supportato da 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno oltre che su di un display LCD da 4.7 pollici.

Ricordiamo, infine, che insieme al nuovo iPhone 9 dovrebbe esserci il debutto anche del nuovo iPad Pro. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla gamma di prodotti Apple.