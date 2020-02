Samsung Galaxy Z Flip arriva in Italia, confermato il prezzo

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip arriva in Italia. Lo smartphone con display pieghevole e design a conchiglia, infatti, è disponibile da oggi in diversi store (sia online che fisici) con un prezzo di listino di 1.520 Euro. Da Mediaworld, ad esempio, è possibile ordinare lo smartphone ma con consegne previste dal 24 febbraio. Al momento, il device non è ancora acquistabile su Amazon.

Da notare, inoltre, che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip è già stato incluso nei listini di alcuni operatori di telefonia mobile (Vodafone e Tre), segno che nel giro di pochi giorni lo smartphone sarà facilmente acquistabile in tutta Italia dagli utenti interessati a provare (a caro prezzo) il nuovo pieghevole della casa coreana.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855+, il chipset montato da diversi top di gamma 2019, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display pieghevole ha una diagonale di 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e rapporto tra le dimensioni di 22:9. Nella parte esterna c’è un display secondario Super AMOLED con Always-On da 1,06 pollici.

