Surface Book 3 e Go 2 in arrivo in primavera, ecco le specifiche

Nel corso di un evento di lancio in programma la prossima primavera Microsoft dovrebbe svelare due nuovi dispositivi della gamma Surface. Stiamo parlando dei nuovi Surface Book 3 e Surface Go 2. Entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare anche in Italia già nelle prime settimane successive la presentazione ufficiale. Dal punto di vista del design non dovrebbero esserci sostanziali novità per i nuovi Surface.

Le cose potrebbero cambiare, invece, per il comparto hardware. Per quanto riguarda il Surface Book 3, le prime informazioni confermano la presenza dei processori Intel Core di 10° generazione e di scheda video dedicata Nvidia GTX. Il nuovo Book 3 dovrebbe essere proposto in due formati, uno con display da 13.5 pollici ed uno con display da 15 pollici.

Il Surface Go 2 dovrebbe presentare le stesse dimensioni compatte della prima generazione affiancando al processore Intel Pentium Gold anche una variante con processore Intel Core m3-8100Y. Non ci sono conferme in merito ad una versione dotata di SoC Qualcomm.

Da notare che il Surface Go 2 arriverà sul mercato sia in una versione sono Wi-Fi che in una versione LTE. Il device potrebbe partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage abbandonando il formato base 4/64 GB. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane.