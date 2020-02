Samsung Galaxy Z Flip e il problema della polvere

Come logico che sia, l’attenzione sulla resistenza del display pieghevole di Samsung Galaxy Z Flip è altissima. Al fatto che siamo comunque di fronte ad una nuova generazione di smartphone, si aggiungono i gravi problemi di affidabilità dello schermo del Galaxy Fold (almeno della prima versione). Insomma, il produttore coreano era atteso al varco in questo senso.

Nelle ultime ore iFixit ha pubblicato l’immancabile teardown di Samsung Galaxy Z Flip e, al di là degli aspetti più tecnici, è interessante soprattutto la prima parte della prova. Il motivo? Viene testata l’effettiva capacità del device di resistenza alla polvere.

Prima di capire com’è andato a finire, ricordiamo che Samsung ha già specificato che lo smartphone non è resistente a polvere e acqua. Allo stesso tempo, però, l’azienda ha parlato di una struttura in fibre di nylon piazzata a sostegno della cerniera che, almeno in teoria, dovrebbe prevenire l’ingresso di sporcizia nelle componenti interne.

Ebbene, Samsung Galaxy Z Flip è stato immerso in un sacchetto di polvere viola (gli stessi ragazzi di iFixit hanno ammesso che si tratta comunque di un test estremo) e i risultati non sono stati positivi: la polvere è penetrata all’interno del dispositivo, la protezione di fatto sembra addirittura “pulita” e lo stesso meccanismo di apertura emette inquietanti cigolii. In basso troverete il video in questione.