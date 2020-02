Wind annuncia una nuova rimodulazione

Continuano le rimodulazioni nel settore di telefonia mobile. Ad annunciare oggi una nuova modifica unilaterale del contratto è Wind, uno degli operatori di riferimento del nostro mercato. Alcuni clienti Wind, infatti, hanno iniziato a ricevere in queste ore le nuove comunicazioni di un’imminente rimodulazione.

La modifica contrattuale riguarda Pieno Wind, il piano di autoricarica che qualche anno fa rappresentò una delle principali proposte tariffarie di Wind e che ancora molti clienti continuano ad utilizzare. A partire dal prossimo 16 marzo, non sarà più possibile usufruire del servizio di autoricarica per le chiamate in arrivo da Tre.

Ecco quanto si può leggere nel nuovo SMS:

Modifica contratto: dal 16/3 al bonus di autoricarica di Pieno Wind non concorreranno gli operatori del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, Tre e Wind. Le condizioni di utilizzo del bonus restano invariate. Recesso servizio senza costi da Area Clienti, Racc., A/R, PEC, sito wind.it

Per molti clienti, l’offerta Pieno Wind era già già stata rimodulata nel corso del mese di giugno scorso. A partire dal prossimo mese di marzo, molto probabilmente, tutte le SIM che hanno ancora attivo il Pieno Wind saranno rimodulate in via definitiva. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori rimodulazioni nel corso del prossimo futuro.