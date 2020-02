Xiaomi Mi 10, abbiamo una possibile data di lancio

Qualcosa sembra muoversi sul fronte Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: il top di gamma è stato presentato ormai due settimane fa, impressionando per la qualità della scheda tecnica ma lasciando un pizzico di perplessità per quanto riguarda i prezzi, decisamente elevati rispetto agli standard della gamma (clicca qui per tutti i dettagli).

Ebbene, dopo la presentazione ufficiale e il lancio in Cina, Xiaomi Mi 10 è un po’ sparito dai radar, anche se la versione Pro è stata comunque protagonista di ottime recensioni su vari portali specializzati. La data di arrivo in Europa, insomma, è ancora un mistero e l’azienda per il momento non fornisce dettagli concreti in tal senso.

Ci pensa allora 91mobiles a rincuorare i fan italiani di Xiaomi: stando alla fonte in questione, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro dovrebbero essere commercializzati al di fuori della Cina a metà marzo. E’ opportuno sottolineare che si fa riferimento al mercato indiano, ma sarebbe comunque un dettaglio che lascerebbe presagire una disponibilità nel Vecchio Continente già per inizio primavera.

Tra l’altro è curioso sottolineare che proprio attorno alla metà del prossimo mese (chissà se in contemporanea) dovrebbe essere svelato anche un altro attesissimo smartphone della famiglia Xiaomi, il tanto chiacchierato Redmi 8. Staremo a vedere…