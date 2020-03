Google Pixel 4a nelle prime foto dal vivo

Dopo i tanti rumors delle scorse settimane, arrivano anche quelle che potrebbero essere le prime immagini “reali” di Google Pixel 4a: il prossimo medio gamma di Mountain View, che di fatto sarà la proposta più economica della lineup, vede confermare le tante ipotesi che erano state fatte sul suo aspetto estetico.

Cominciamo col display (probabilmente un OLED con diagonale da 5.7 pollici e con risoluzione in Full HD+), caratterizzato da angoli curvi, cornici poco spesse e – soprattutto – dalla presenza di un foro in alto a sinistra che ospiterà la fotocamera anteriore. Si tratta del dettaglio più interessante di questo Google Pixel 4a considerato che siamo di fronte ad una prima volta assoluta per tutta la gamma che spesso è stata contraddistinta da soluzioni (vedi notch di dimensioni gigantesche) anche anacronistiche.

Conferme anche sulla parte posteriore di Google Pixel 4a: spicca il modulo rettangolare, anche in questo caso piazzato in alto a sinistra, dove trovano spazio una singola fotocamera e il flash LED. Da segnalare poi il sensore per le impronte digitali e l’iconica “G”.

Vale la pena ricordare anche quelli che dovrebbero essere gli altri dettagli della scheda tecnica di Google Pixel 4a, almeno stando quanto emerso fino ad oggi: Snapdragon 730G, configurazione da 4+64 GB di RAM e storage interno, ovviamente Android 10 e di certo la presenza di USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm.