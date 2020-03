Honor 30S, spuntano il primo render e un’immagine…curiosa

Mentre l’attenzione degli appassionati europei è rivolta al lancio di Honor 9X Pro (clicca qui per conoscere le ultime news a riguardo), l’azienda cinese si appresta a lanciare il suo nuovo top di gamma: Honor 30 dovrebbe arrivare ad inizio aprile e sarà nuovamente caratterizzato da diverse versioni nella sua lineup.

Una di essere sarà Honor 30S: oggi il device è apparso in una curiosa immagine proveniente dal paese asiatico. Sarebbe infatti già partita la campagna marketing, considerato che sull’etichetta di una Sprite c’è un chiaro riferimento allo smartphone e, soprattutto, al supporto alla connettività 5G.

Non è tutto: nelle ultime ore è arrivato anche quello che è a tutti gli effetti il primo render di Honor 30S. L’immagine la troverete in alto ma, come avrete già visto, non ci sono clamorose novità all’orizzonte. Al di là della colorazione gradiente, spicca il modulo fotografico, dalla forma rettangolare, piazzato nell’angolo in alto a sinistra. Scelte estetiche che ricordano molto da vicino quelle compiute su Honor View 30. Sarà interessante capire quanti sensori integrerà, tenuto presente che sul 20S quelli posteriori erano già 3.

Qualcuno, inoltre, azzarda che su Honor 30S possa trovar spazio il Kirin 990: più probabile che la scelta del SoC ricada sul nuovo (e meno performante) Kirin 820.