Samsung Galaxy S20, subito disponibile un aggiornamento

Come vi abbiamo riportato in questo articolo, da oggi i Samsung Galaxy S20 sono ufficialmente in vendita in Italia, anche attraverso Amazon. Ebbene, il produttore coreano non ha di certo temporeggiato e il recente top di gamma sta ricevendo in queste ore un aggiornamento.

I più attenti di voi ricorderanno che già a fine febbraio venne rilasciato un update con le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo ma, come osserva SamMobile, il tutto era circoscritto al mercato coreano. La build in roll out in queste ore è diversa e, come si può dedurre dalla sigla G98xFXXU1ATC1 si tratta di un aggiornamento che va ad apportare diversi miglioramenti, risolvendo anche numerosi bug che si riscontrano sui modelli della serie: dal riscaldamento eccessivo del device, ai tempi di apertura dell’app Fotocamera, passando per i “freeze” che si riscontrano quando alcune app come YouTube sono in modalità picture-in-picture. Il tutto senza dimenticare che anche l’autofocus sul Samsung Galaxy S20 Ultra sembra dare noie e che sono comprese le già citate patch di sicurezza di marzo.

Insomma, nel caso abbiate già tra le mani un Samsung Galaxy S20 occhio alle notifiche relative agli update nei prossimi giorni. Per scaricare il pacchetto manualmente bisognerà recarsi su “Scarica e Installa”, sotto la voce “Aggiornamento software” nelle impostazioni di sistema.

