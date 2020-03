Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ricevono le patch di marzo anche in Italia

Ottima notizia per i possessori di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: il top di gamma di fine 2018 sta infatti ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento che porta con sé le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate a questo mese di marzo 2020. Si tratta peraltro di un update che ha già coinvolto i modelli in circolazione nel nostro paese: insomma, nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la fatidica notifica via OTA, sappiate che l’aggiornamento è dietro l’angolo.

La release, nel caso di Huawei Mate 20 Pro, è la 10.0.0.196 ed ha un peso non indifferente di 161 MB considerato che – stando al changelog ufficiale – non ci sono ulteriori novità di rilievo se si escludono le già citate patch di marzo.

E’ comunque curioso segnalare che soltanto la scorsa settimana i due device ricevevano un update analogo ma con gli aggiornamenti di sicurezza relativi al mese di gennaio. Un bel salto in avanti, quindi, per entrambi i device che già sul finire del 2019 hanno ricevuto Android Q nella versione stabile. Fa quindi piacere sapere che a distanza di un anno e mezzo dall’arrivo sul mercato, la casa madre tenga ancora in forte considerazione i suoi ex flagship.

