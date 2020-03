Huawei P Smart 2019: arriva in Italia l’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10

A partire da questa mattina è iniziato il roll out in Italia dell’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10 per il Huawei P Smart 2019, uno dei dispositivi più diffusi della casa cinese ed attualmente uno degli smartphone economici più interessati per chi vuole spendere meno di 150 Euro per un nuovi device.

L’update ad Android 10 per Huawei P Smart 2019, che ricordiamo ha la certificazione Google e tutti i servizi della casa americana, è in corso di distribuzione. Il pacchetto da scaricare pesa circa 4 GB ed include le patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio 2020.

E’ possibile scaricare l’aggiornamento via OTA. L’update è in corso di distribuzione e per verificare la sua disponibilità è sufficiente recarsi nella sezione Aggiornamenti delle impostazioni del proprio smartphone. Nel giro di pochi giorni, l’aggiornamento ad Android 10 per lo smartphone di Huawei sarà disponibile su tutte le unità attive.

Il Huawei P Smart 2019, ricordiamo, presenta un display da 6.2 pollici con notch a goccia e il SoC Kirin 710 supportato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Per chi è in cerca di un nuovo smartphone economico, segnaliamo che il Huawei P Smart 2019 è disponibile ad un prezzo di 135 Euro direttamente su Amazon. Ecco il link all’offerta: