Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+: specifiche, prezzi e data di uscita | Ufficiale

Huawei ha svelato oggi, in via ufficiale, i suoi nuovi top di gamma Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+. Gli smartphone arriveranno sul mercato a brevissimo, la data di uscita è fissata per il 7 aprile (per P40 e P40 Pro), con un prezzo di 799 Euro, per il P40, e di 1049 Euro, per il P40 Pro. Per ora, non sono ancora state rivelate informazioni precise sul P40 Pro+. Le colorazioni disponibili saranno Blush Gold, Black, Ice White, Deep Sea Blue e Silver Frost.

La nuova gamma P40 è basata sul SoC Kirin 990 con supporto al 5G. Il SoC, già proposto dal Mate 30 Pro, è in grado di offrire prestazioni di altissimo livello. I tre smartphone, inoltre, non hanno i servizi Google ma hanno i Huawei Mobile Services con App Gallery, lo store di Huawei che va a sostituire il Play Store. Il sistema operativo è Android 10 con EMUI 10.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Huawei P40 presenta un display OLED da 6.1 pollici con foro e risoluzione Full HD+ mentre il P40 Pro e il Pro+ hanno un display da 6.56 pollici (sempre con foro e risoluzione Full HD+). Il refresh rate massimo è pari a 90 Hz. Il P40 e il P40 Pro hanno 8 GB di RAM mentre il P40 Pro+ ha 12 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo: