Redmi K30 Pro: in alcuni mercati internazionali arriverà con il nome di POCO F2

Il POCOPHONE F1 sta per avere un erede. Il nuovo Redmi K30 Pro, svelato pochi giorni fa in Cina, potrebbe arrivare su alcuni mercati internazionali con il nome di POCO F2. In particolare, l’India, dove il primo POCOPHONE ha ottenuto un grande successo, potrebbe essere il primo mercato a registrare il debutto del nuovo smartphone.

La strategia di Xiaomi sul mercato internazionale è ancora da definire e, al momento, non ci sono conferme in merito al debutto del POCO F2 per il mercato europeo. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, infatti, il nuovo Redmi K30 Pro potrebbe arrivare in Europa con il nome di Xiaomi Mi 10T Pro, andando così a sostituire il Mi 9T Pro che ha registrato eccellenti risultati di vendita nei mesi scorsi.

Ricordiamo che il nuovo Redmi K30 Pro può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G e su di un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+, fotocamera anteriore a scomparsa e refresh rate limitato a 60 Hz. Lo smartphone, che presenta anche una quadrupla fotocamera posteriore, ha una batteria da 4.700 mAh.

Nelle prossime settimane, stando alle ultime indiscrezioni, Redmi dovrebbe lanciare anche il Redmi K30 Lite in Cina. Maggiori dettagli arriveranno a breve.