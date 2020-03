Qualcomm Snapdragon 875 potrebbe arrivare prima del previsto

Nella seconda metà del 2020 potrebbe arrivare sul mercato, in netto anticipo rispetto ai tempi, il nuovo Qualcomm Snapdragon 875, prossimo SoC top di gamma della casa americana che andrà a sostituire l’ottimo Snapdragon 865 che, come confermato dai primi test è in grado di mettere in mostra prestazioni davvero di altissimo livello.

Le ultime informazioni anticipano come Qualcomm non lancerà lo Snapdragon 865+ nel corso del 2020 preferendo effettuare, in anticipo, il salto generazionale (anche sulla base delle richieste delle aziende partner). Il nuovo Qualcomm Snapdragon 875 potrebbe, quindi, arrivare nella seconda metà dell’anno in corso andando a colmare il gap prestazionale con il futuro Apple A14 Bionic ed il Kirin 1020, i due SoC di fascia alta attesa per i prossimi mesi.

Come i SoC di Apple e Huawei, infatti, anche il nuovo Qualcomm Snapdragon 875 potrà contare su di un processo produttivo a 5 nm che permetterà di ridurre ulteriormente il consumo energetico senza sacrificare le prestazioni che, a parità di consumi, potranno essere nettamente superiori rispetto alla generazione attuale.

Maggiori dettagli sul nuovo SoC di Qualcomm dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più su quelle che saranno le strategie future dell’azienda e i nuovi top di gamma in arrivo nel 2020.