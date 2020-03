Xiaomi Mi Note 10: l’aggiornamento ad Android 10 è molto vicino

Xiaomi sta lavorando al rilascio dell’aggiornamento ad Android per lo Xiaomi Mi CC9 Pro, smartphone venduto esclusivamente in Cina. L’update in questione verrà rilasciato nel corso del prossimo mese di aprile. Si tratta, quindi, di un rilascio imminente anche se, per ora, non c’è ancora una data ufficiale.

Il Mi CC9 Pro è stato commercializzato a livello internazionale con il nome di Xiaomi Mi Note 10, l’ottimo mid-range caratterizzato da un comparto fotografico da top di gamma. Anche il nuovo Mi Note 10, quindi, dovrebbe registrare l’arrivo di Android 10 con la nuova versione della MIUI nel giro di poche settimane.

In attesa di scoprire le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi Note 10, grazie a quanto rivelato dalla casa cinese per il CC9 Pro, possiamo già anticipare quelle che saranno le novità dell’update. Il nuovo Mi Note 10 dovrebbe registrare il debutto di una nuova modalità di scatto ed una serie di ottimizzazioni sia all’applicazione della fotocamera che al sensore di impronte digitali che andranno a sommarsi alle novità di Android 10.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mi Note 10 può contare sul SoC Snapdragon 730G e su ben cinque fotocamere posteriori con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è acquistabile a meno di 400 Euro.