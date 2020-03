Samsung Galaxy S20: le vendite sarebbero un disastro rispetto ai Galaxy S10

Arrivati sul mercato ad inizio del mese di marzo, i nuovi Samsung Galaxy S20 starebbero registrare risultati di vendita insoddisfacenti. Secondo un report non ufficiale, infatti, le vendite dei nuovi top di gamma della casa coreana sarebbero pari a circa il 60% delle vendite registrate dai Galaxy S10 lo scorso anno, nello stesso periodo di tempo. Ricordiamo che anche i Galaxy S10 non ebbero un lancio particolarmente positivo.

I risultati di vendita dei nuovi Samsung Galaxy S20 sarebbero, naturalmente, legati alla pandemia di Coronavirus che, soprattutto in Italia, potrebbe aver contribuito in misura determinate al calo delle vendite. Anche i dati dei preordini non sarebbero stati soddisfacenti e, in linea generale, le vendite dei nuovi S20 potrebbero essere un vero e proprio disastro.

A livello qualitativo, invece, i nuovi S20 hanno convinto, soprattutto dopo il recente aggiornamento che va ad ottimizzare il comparto fotografico. La gamma, ricordiamo, è composta da S20 da 6.2 pollici, S20+ da 6.7 pollici e dal top di gamma S20 Ultra da 6.9 pollici che è anche l’unico disponibile solo in versione 5G e quindi ad essere caratterizzato ad un prezzo sensibilmente più alto dei 1.000 Euro.

Intanto i nuovi S20 continuano ad essere proposti con ottime offerte su Amazon. Ecco le migliori proposte di oggi: