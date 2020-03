iPhone 9: in arrivo anche una variante Plus

Il nuovo iPhone 9, l’erede spirituale di iPhone SE, è stato rimandato di qualche mese a causa della pandemia di Coronavirus. Nel frattempo, grazie ad alcuni riferimenti apparsi nel codice di iOS 14, arrivano in queste ore le prime conferme in merito alla realizzazione di una variante Plus del nuovo iPhone 9.

Tale variante dovrebbe riprendere lo stesso design dell’iPhone 8 Plus (ricordiamo che il nuovo iPhone 9 sarà molto simile ad iPhone 8) con un display LCD da 5.5 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il nuovo SoC Apple A13 Bionic, lo stesso montato dalla gamma iPhone 11, che sarà affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage.

A completare le specifiche troveremo una fotocamera posteriore singola, probabilmente da 12 Megapixel, ed il tasto Home con sensore Touch ID integrato. Per quanto riguarda il prezzo, un elemento fondamentale per il successo della nuova gamma di “entry level” di Apple, il nuovo iPhone 9 Plus dovrebbe costare circa 100 Euro in più rispetto ad iPhone 9, smartphone che potrebbe arrivare sul mercato a 499 Euro.

Maggiori dettagli sul progetto iPhone 9 Plus arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Al momento, Apple sta cercando di definire le nuove date di lancio di iPhone 9 e, probabilmente, anche della sua variante Plus.