Samsung Galaxy A50: parte l’aggiornamento ad Android 10

Dopo l’aggiornamento per il Galaxy A40, in queste ore si registra l’avvio del rollout dell’aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.0 per il Samsung Galaxy A50, uno dei mid-range più venduti del 2019 ed ancora oggi un’ottima alternativa per chi è in cerca di uno smartphone completo e non vuole spendere troppo.

L’update ad Android 10 per il Samsung Galaxy A50 è ancora in una fase preliminare di distribuzione e, almeno per il momento, non risulta ancora disponibile in Italia, dove le unità disponibili dello smartphone davvero molto numerose. Per ora, l’aggiornamento è in fase di rilascio in Corea del Sud ed in India ma già nel corso della settimana dovrebbe arrivare in Europa.

Il firmware in via di distruzione ha un peso di quasi 2 GB ed include anche le patch relative al mese di marzo 2020. Se avete un Samsung Galaxy A50 potete controllare la disponibilità dell’aggiornamento andando nelle Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamenti.

Ricordiamo che il Galaxy A50 è, ad oggi, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un nuovo smartphone Samsung a meno di 250 Euro. Lo smartphone, infatti, è acquistabile a circa 230-240 Euro. Accanto ad A50 c’è anche il nuovo A51 che può essere acquistato a poco meno di 300 Euro.