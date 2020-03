Very Mobile: prime informazioni sulle nuove offerte

Dalla mezzanotte di oggi non sarà più attivabile Very 4,99, la prima offerta di Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, che può essere sottoscritta da tutti mettendo a disposizione un pacchetto con minuti ed SMS illimitati e 30 GB al costo di 4,99 Euro al mese.

Secondo le prime informazioni apparse in rete in queste ore, la nuova gamma di offerte Very Mobile dovrebbe continuare a proporre un unico pacchetto con minuti e SMS illimitati e con 30 GB in 4G ma con velocità limitata a 30 Mbps.

L’offerta continuerà a costare 4,99 Euro al mese ma solo per chi passa a Very Mobile da Iliad o da un virtuale mentre per chi passa da TIM, Vodafone e WindTre il costo dell’offerta sarà di 11,99 Euro. Da notare, inoltre, che chi attiva un nuovo numero potrà attivare l’offerta con un costo mensile di 6,99 Euro. Il contributo di attivazione dovrebbe essere di 9,99 Euro a prescindere dall’operatore di provenienza.

Maggiori dettagli sulle nuove offerte Very Mobile arriveranno domani. Naturalmente, considerando la situazione di quarantena che viviamo oggi in Italia, le offerte Very Mobile saranno attivabili esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alle nuove offerte Very Mobile che saranno attive a partire dalla giornata di domani.