Motorola Moto E6s è ufficiale, entry level per conquistare la fascia bassa

Motorola ha svelato nel corso della giornata di oggi il nuovo Motorola Moto E6s. Si tratta di un nuovo entry level, atteso al debutto in Europa nel corso delle prossime settimane, con cui Motorola proverà a conquistare la fascia bassa del mercato.

Il device può contare su di un display HD+ con notch a goccia e diagonale di 6.1 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Helio P22 che sarà supportato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage interno espandibile. E’ presente anche un sensore di impronte digitali che è integrato nella scocca posteriore.

Il nuovo Motorola Moto E6s potrà contare, inoltre, anche su di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 Megapixel supportato da un sensore di profondità da 2 Megapixel, e su di una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. La batteria è da 3.000 mAh.

Il nuovo entry level di Motorola presenterà dimensioni pari a 155,6x73x8,5 mm per 160 grammi di peso. Il sistema operativo è ancora Android Pie 9.0. Maggiori dettagli in merito al prezzo ed alla data di uscita del nuovo entry level di Motorola arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Come detto, lo smartphone è atteso per il debutto in Europa a breve.