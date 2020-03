Apple: il nuovo SoC A14 Bionic fa già registrare prestazioni record

Apple è al lavoro sul nuovo SoC Apple A14 Bionic che verrà montato sulla prossima generazione di iPhone in arrivo nel corso del prossimo autunno (con un probabilissimo ritardo rispetto alle tempistiche tradizionali a causa del Coronavirus). In attesa di maggiori dettagli sui nuovi iPhone 12, iniziano ad arrivare le prime informazioni sul nuovo A14 Bionic.

Il SoC della casa di Cupertino sarà l’unico chip del settore mobile, insieme al nuovo SoC top di gamma di Huawei, a poter contare su di un processo produttivo a 5 nm. Secodno le prime indiscrezioni, il nuovo A14 Bionic presenterà una frequenza massima superiore a 3 GHz.

Lato prestazioni, come facilmente prevedibile, il nuovo SoC di Apple dovrebbe essere in grado di mettere in mostra performance eccellenti. Un primo benchmark su GeekBench conferma, ad esempio, un punteggio di 1658 punti in single-core e 4612 in multi-core, un risultato nettamente superiore sia rispetto a A13 che lo Snapdragon 865 di Qualcomm.

Per quel che valgono i benchmark, sulla carta il nuovo A14 di Apple sembra davvero avere tutte le carte in regola per garantire un netto passo in avanti delle prestazioni per la nuova gamma di iPhone.