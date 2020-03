La versione internazionale di Oppo Reno 3 con processore e fotocamere differenti

Ufficializzato a fine dicembre, Oppo Reno 3 si appresta ad arrivare anche nella sua versione internazionale che differirà da quella in commercio attualmente in Cina per alcuni particolari. E’ almeno quanto rivela il sito 91mobiles che, più nello specifico, fa riferimento a processore e comparto multimediale.

Stando alla fonte in questione, la versione “global” di Oppo Reno 3 avrà a bordo un Helio P90 di MediaTek che quindi sostituirà il processore presente sul modello cinese, il Dimensity 1000L sempre prodotto dall’azienda taiwanese. Non solo: cambierà la configurazione della quadrupla fotocamera posteriore che conterà su sensori da 48+13+8+2 MP invece di quelli da 64+8+2+2 MP adottati da Oppo Reno 3 nella sua versione cinese.

A chiudere il cerchio di questi cambiamenti ci penserà la fotocamera anteriore (sempre integrata nel notch a goccia) che passerà da una risoluzione da 32 MP ad una da 44 MP.

91mobiles non fa accenno alle tempistiche di lancio previste dall’azienda cinese, anche se è lecito immaginare che lo smartphone possa arrivare verso metà aprile. Il resto della scheda tecnica di Oppo Reno 3, lo ricordiamo, prevede 8 GB di memoria RAM (vedremo se sarà prevista anche in questo caso la variante con 12 GB), 128 GB di storage interno, Android 10 out of the box e una batteria da 4.025 mAh.