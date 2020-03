Le patch di marzo arrivano su altri quattro dispositivi Samsung Galaxy

Anche in questo mese di marzo Samsung si sta confermando in primissima linea per quanto riguarda gli aggiornamenti mensili legati alla sicurezza. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle patch Android di marzo già disponibili sui Galaxy S20, S10, Note 10 e Tab S4, oggi arriva una nuova ondata di update che coinvolge device di fascia inferiore.

Sono quattro, in particolare, i Samsung Galaxy che si stanno aggiornando in queste ore. Non poteva di certo mancare il Samsung Galaxy A50, protagonista negli scorsi mesi di update così rapidi da anticipare tutti gli Android presenti sul mercato: in questo caso il firmware è contrassegnato dalla sigla A505FDDU4ATB8, il roll out è partito in Israele.

L’aggiornamento coinvolgerà le unità in circolazione in Italia nelle prossime ore, proprio come accadrà anche nel caso di Samsung Galaxy M10, Galaxy M30 e Galaxy Tab Active 2: in questi casi le build sono rispettivamente le M105FDDS3BTB4, M305FDDU4CTC1, T390XXS6CTB1 (Tab Active 2 solo Wi-Fi) e T395JXU7CTB2 (Tab Active 2 variante LTE). Anche questi aggiornamenti, stando ai cheangelog ufficiali, non presentano ulteriori novità oltre alle già citate patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo.

