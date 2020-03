OnePlus 8 Pro in due nuove foto dal vivo

Torniamo ad occuparci di OnePlus 8 Pro, di certo uno dei device più attesi dagli appassionati in questa prima parte di 2020. Il top di gamma oggi è apparso in due nuove foto dal vivo che confermano alcune delle indiscrezioni dei giorni scorsi.

Più in particolare colpisce l’immagine del display, caratterizzato non solo dal foro in alto a sinistra che ospiterà la fotocamera frontale, ma anche da una forte curvatura sui due lati che rende pressoché nulla la presenza dei bordi (di fatto si nota soltanto lo spessore del chin). Sul retro di OnePlus 8 Pro, invece, confermato il modulo fotografico posto al centro, in verticale: vale la pena ricordare che i sensori fotografici nel caso della versione “Pro” saranno 4, probabilmente uno in più di quelli che invece vanterà il modello “standard”.

OnePlus ha già ufficializzato la presenza di una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz sui suoi display AMOLED in QHD+, mentre non ci sono dubbi sulla presenza a bordo di uno Snapdragon 865, accompagnato fino ad un massimo di 12 GB di memoria RAM. Si è parlato anche di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 50 W, mentre è scontato anche il supporto alla connettività 5G. Per la prima volta, inoltre, il produttore cinese dovrebbe aggiungere una versione “Lite” alla sua lineup.