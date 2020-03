Open Beta 11 in rilascio per OnePlus 7 e 7 Pro

Nuovo aggiornamento già in fase di rilascio per OnePlus 7 e 7 Pro: ci riferiamo più nello specifico al canale beta dei due top di gamma di inizio 2019, in particolare alla Open Beta 11 della OxygenOS. Ricordiamo che è passata appena una settimana dal precedente update.

Il motivo di tanta fretta si può intuire dando un occhio al changelog ufficiale: la Open Beta 11 su OnePlus 7 e 7 Pro va a risolvere diversi bug che attanagliavano il display (più in particolare la registrazione dello schermo e la luminosità adattiva) e la tastiera (soprattutto quando si utilizzava con app di terze parti). A chiudere il cerchio ci pensano poi le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo.

L’update è in fase di distribuzione, via OTA, per tutti coloro che hanno installato la precedente Open Beta sul proprio device. I pacchetti hanno un peso di 89 e 113 MB. Chi invece ha installata una versione stabile di OxygenOS e vuole provare le novità di quest’ultima Open Beta, dovrà necessariamente scaricare ed installare manualmente il firmware relativo al suo modello: questo è il link per i possessori di OnePlus 7 e questo è quello relativo a OnePlus 7 Pro.

