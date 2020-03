Samsung Galaxy S20: disponibile in offerta lampo su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il Samsung Galaxy S20, disponibile sul mercato italiano da circa un paio di settimane, registra oggi il suo primo vero calo di prezzo grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon in questo momento. L’entry level della gamma S20, infatti, è acquistabile ad un prezzo di appena 799 Euro.

Da notare che il modello è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza post-vendita garantiti da Amazon stessa. L’offerta in questione è destinata a durare poco. Se siete interessati all’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S20, che di listino parte da 899 Euro, potete quindi sfruttare il link che riportiamo qui di sotto.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S20 è anche il modello più compatto della gamma S20 e può contare su di un display da 6.2 pollici di diagonale, riuscendo quindi a limitare le dimensioni, sensibilmente maggiori invece per S20+, che ha un display da 6.7 pollici, e per S20 Ultra, che ha un display da 6.9 pollici. Si tratta, quindi, di uno smartphone ideale per chi non vuole un terminale “enorme” e non vuole rinunziare a prestazioni da top di gamma assoluto. Il prezzo dell’offerta di oggi è poi davvero imperdibile.

Seguite il nostro canale Telegram per tutti gli aggiornamenti sulle migliori offerte del giorno