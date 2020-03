Playstation 5 e Xbox Series X: il Coronavirus potrebbe causare uno spostamento della data di uscita

DI giorno in giorno aumentano le possibilità che l’uscita delle nuove Playstation 5 e Xbox Series X venga posticipata a causa della pandemia di Coronavirus che, attualmente, sta colpendo l’Europa ma che nelle scorse settimane ha creato enormi problemi in Cina.

Secondo quanto riportato dall’insider Daniel Ahmad, se i problemi alle linee di produzione di Playstation 5 e Xbox Series X continueranno per il secondo trimestre del 2020 allora un rinvio dell’uscita sarà molto probabilmente, almeno in alcuni mercati.

Ricordiamo che, per ora, le nuove console di Sony e Microsoft dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine del 2020. Ogni settimana, per via del perdurare della pandemia di Coronavirus, aumentano le possibilità di un rinvio del debutto commerciale per entrambe le console. Di certo, Sony e Microsoft stanno monitorando la situazione per poter prendere una decisione definitiva sulla questione.

Ricordiamo che, a inizio marzo, AMD, che produrrà i processori di entrambe le console, si è detta ottimista in merito ad un lancio delle nuove Playstation 5 e Xbox Series X entro la fine dell’anno in corso. Un eventuale ritardo, potrebbe tradursi in un debutto commerciale per la prima metà del 2021. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane.